Nord Corea: obiettivo missili sono basi americane in Giappone. USA schiera THAAD

La Corea del Nord afferma che il lancio dei 4 missili verso il Giappone è stata solo una esercitazione per prendere la mira e colpire, nel prossimo futuro, le basi militari degli Stati Uniti presenti nell'area. Donald Trump risponde iniziando il dispiegamento del THAAD in Corea del Sud.

La Corea del Nord alza il tiro. L'agenzia di stampa ufficiale del paese Kcna ha infatti diramato oggi che quello dei 4 missili verso il Giappone è stato solo in realtà un lancio di prova. Pyongyang afferma infatti che il vero obiettivo sono le basi militari degli Stati Uniti che si trovano nell'area.



Il lancio dei missili, curato personalmente da Kim Jong-un come viene assicurato dalla Kcna, è stato effettuato infatti per "vendicarsi senza pietà contro i guerrafondai (Corea del Sud e Stati Uniti, ndr) che vanno avanti con le loro esercitazioni di guerra congiunte".



Pyongyang infatti considera tali esercitazioni come la preparazione di un attacco vero e proprio, soprattutto dopo che la Casa Bianca ha confermato che sistema di difesa anti-missile THAAD sarà dispiegato contro la Corea del Nord.



Il THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) è un sistema di difesa missilistico atto ad intercettare, attraverso la tecnologia ad infrarossi, missili balistici di breve e medio raggio quando cominciano la discesa verso gli obiettivi. Una volta individuato, il missile viene fatto esplodere in aria.



Gli Stati Uniti hanno annunciato già dal luglio 2016 di voler posizionare il THAAD in Corea del Sud, nonostante la forte opposzione di Cina e Russia a causa del potente radar che potenzialmente potrebbe diventare un vero e proprio sistema di spionaggio.



Dopo il lancio dei 4 missili, Donald Trump ha promesso però al Giappone il pieno sostegno degli Stati Uniti tanto che nel corso di una conversazione telefonica con il premier Shinzo Abe ha chiesto di "fidarsi di lui al 100 per cento". Ed infatti la marina militare americana ha dichiarato che gli USA stanno iniziando il dispiegamento del THAAD in Corea del Sud.



Nella giornata di domani, inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunità per discutere delle continue provocazioni di Kim Jong-un, che rischiano sempre di più di non solo alimentare le tensioni nella regione ma di creare qualcosa di più grave di un incidente diplomatico. Tre dei quattro missili lanciati, infatti, sono caduti nelle acque commercialmente (e militarmente) controllate dai giapponesi. All'incontro all'ONU, oltre agli Stati Uniti ed al Giappone, parteciperà anche la Corea del Sud.