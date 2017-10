Corea del Nord: ok messa al bando armi nucleari, ma si inizi da Stati Uniti

La Corea del Nord, davanti comitato per il disarmo dell'Assemblea Generale ONU, avverte che "la guerra nucleare può esplodere in qualsiasi momento" per via della "estrema e diretta minaccia degli Stati Uniti".

Una guerra nucleare può esplodere in qualsiasi momento. A sostenerlo è Kim In-ryong, vice ambasciatore nordcoreano all'ONU, di fronte al comitato per il disarmo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il diplomatico chiarisce infatti che la crisi nella penisola coreana "ha raggiunto un punto di non ritorno - aggiungendo - e quindi una guerra nucleare può esplodere in ogni momento".

Un clima di tensione alimentato anche dalle continue esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, l'ultima in ordine di tempo appena iniziata nelle acque che circondano la penisola coreana.



Kim In-ryong sottolinea quindi che la Corea del Nord è l'unico paese al mondo ad essere sottoposto a "una estrema e diretta minaccia nucleare" da parte degli Stati Uniti, accusando Washington di aver iniziato una "operazione segreta volta alla rimozione della nostra suprema leadership".

Kim In-ryong avverte quindi: "Se gli Stati Uniti vogliono invadere il nostro sacro territorio neanche un centimetro del territorio statunitense sfuggirà alla nostra severa punizione, in qualsiasi parte del globo".



La Corea del Nord assicura però che "sostiene la totale messa al bando delle armi nucleari e gli sforzi per la denuclearizzazione di tutto il mondo", precisando però che si potrà ottenere questo risultato "solo se gli Stati Uniti rinunceranno per primi al loro arsenale atomico". "A meno che non termini la politica ostile e la minaccia nucleare degli Stati Uniti, non metteremo mai le nostre armi nucleari ed i nostri iazzi balistici sul tavolo delle trattative" chiarisce Kim In-ryong.