Corea del Nord: missili in mare Giappone. Cina e Russia: stop esercitazioni USA-Seul

La Corea del Nord lancia 4 missili verso il Giappone, tre dei quali cadono in acque territoriali. Il premier giapponese Shinzo Abe considera il test "una grave minaccia alla sicurezza nazionale". Cina e Russia prendono le distanze da Pyongyang ma chiedono a Corea del Sud e Stati Uniti "moderazione".

Nuova provocazione da parte della Corea del Nord, che nella giornata di ieri ha lanciato quattro missili verso il Mar del Giappone, tre dei queli hanno finito la loro corsa nelle acque giapponesi.



Il test nordcoreano appare come una protesta contro le manovre militari in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti.



Il premier Shinzo Abe ha riferito di avere inoltrato nei confronti di Pyongyang una "dura protesta", spiegando che il governo di Tokyo considera il lancio dei missili "una grave minaccia alla sicurezza nazionale".



Ed infatti, anche la Cina, storica alleata della Corea del Nord, ha preso le distanze dai test missilistici poiché violano tutte le risoluzioni ONU in materia. Al contempo, il governo cinese ha invitato "tutte le parti, viste le attuali circostanze, ad esercitare autocontrollo ed evitare ogni cosa che possa provocare gli altri o alzare le tensioni regionali". Il riferimento è alle esercitazioni militari congiunte Corea del Sud e USA.



Anche la Russia "chiede a tutte le parti di dar prova di moderazione" per evitare un "aumento delle tensioni" nella regione.



Dopo il lancio dei missili, il capo del Servizio di sicurezza nazionale (Nso) di Seul ha avuto quindi una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.