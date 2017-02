Corea del Nord: missile in mar del Giappone. Si teme lancio intercontinentale

La Corea del Nord annuncia di aver effettuato con successo il lancio di un missile balistico a medio raggio capace di trasportare una testata nucleare, finito nel mar del Giappone. Pyongyang potrebbe essere pronto ad un test con missile intercontinentale.

Nuovo test missilistico ieri della Corea del Nord. Pyongyang ha infatti annunciato di aver lanciato con successo un missile balistico a medio raggio capace di trasportare una testata nucleare. Il missile è finito nelle acque del mar del Giappone. Presente al lancio, come sempre, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un.



Il premier nipponico Shinzo Abe ha definito il test missilistico come "assolutamente intollerabile", mentre Donald Trump ha chiarito: "Voglio che tutti capiscano e sappiano che gli Stati Uniti sono al 100% al fianco del Giappone, un grande alleato".



Il missile lanciato sarebbe un Musudan modificato, forse dotato di motore a combustibile solido come analizzano gli esperti. Se così fosse, la Corea del Nord sarebbe quindi pronta a lanciare anche missili intercontinentali poiché proprio il combustibile solido ne è uno dei requisiti essenziali.



A seguito di quest'ultima provocazione di Kim Jong-un, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno chiesto quindi la convocazione di una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.



Ma a condannare il lancio del missile è stata anche la Cina e la Russia, storici alleati di Pyongyang, in quanto Kim Jong-un continuerebbe a disprezzare "le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU".



Preoccupazione anche dall'Unione europea e dalla Farnesina che perché "i ripetuti test di missili, unitamente allo sviluppo di un arsenale nucleare, costituiscono una minaccia a pace e sicurezza internazionale".