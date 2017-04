Corea del Nord: attacco EMP contro USA? Kim Jong-un come Jena Plissken

Mentre gli Stati Uniti effettuano il lancio di un missile balistico intercontinentale, i venti di guerra nucleare spirano sempre più forti. Dal Regno Unito alla Cina non si esclude un attacco atomico preventivo, mentre negli USA vengono condotte esercitazioni anti radiazioni. Ma la Corea del Nord potrebbe soprendere tutti con un attacco EMP dallo Spazio.

Evidentemente gli USA considerano minacciosi e destabilizzanti solo i test missilistici effettuati dai Paesi non alleati, in particolare in questo periodo quelli della Corea del Nord.



Gli Stati Uniti infatti poco dopo la mezzanotte hanno lanciato il missile balistico intercontinentale Minuteman III dalla base aerea di Vandenberg in California, per dimostrare anche se privo di carica esplosiva "la capacità di deterrenza nucleare del paese" come ha dichiarato il colonnello Chris Moss della base aerea Space Wing.



Un funzionario di alto livello dell'amministrazione Trump ha rivelato d'altronde che sono "in corso preparazioni militari" contro la Corea del Nord.



Alla Casa Bianca, inoltre, è stato organizzato un briefing "insolito" (come descritto dai giornalisti presenti) sulle ambizioni nucleari di Pyongyang, al termine del quale in una dichiarazione congiunta il segretario di Stato Rex Tillerson, il segretario alla Difesa James Mattis ed il direttore del National Intelligence Dan Coats hanno dichiarato che la Corea del Nord rappresenta "una minaccia urgente di sicurezza nazionale ed una priorità in politica estera. - aggiungendo - La Corea del Nord mette in pericolo la stabilità nell'Asia nordorientale e pone una crescente minaccia per i nostri alleati e gli stessi Stati Uniti".



L'ammiraglio Harry Harris, a capo del Pacific Command degli Stati Uniti, ha quindi sostenuto che "Kim Jong-un è chiaramente in grado di minacciare le Hawaii" e per questo motivo chiede che venga dispiegato nell'arcipelago un radar difensivo ed un sistema anti-missili balistici.



Nel frattempo, si diffonde la notizia che in alcuni Stati americani come New Jersey, Washington ed Albany sono state condotte esercitazioni per affrontare un potenziale attacco nucleare. Una esercitazione simile è stata condotta anche nell'ottobre scorso in Minnesota, tanto che le autorità federali assicurano che queste esercitazioni non sono legate all'aumento della tensione nella penisola nordcoreana.



Eppure, nell'aria sembra esserci sempre più un vento di guerra. Il ministro della Difesa britannico Michael Fallon ha infatti affermato che il Regno Unito è disposto ad effettuare un attacco preventivo contro qualsiasi nemico anche se non direttamente minacciato, aggiungendo che non si può "escludere nemmeno l'uso delle armi nucleari" anche se ciò solo "nelle circostanze più estreme".



La risposta della Russia non si è fatta attendere, con il vice capo della Commissione per la Difesa e la Sicurezza Frants Klintsevich che considera le dichiarazioni di Fallon come parte di "una guerra psicologica", evidenziando però che la risposta ad un attacco preventivo sarà "la cancellazione dal volto della Terra della Gran Bretagna".



Ma al gioco della guerra termonucleare globale sembra voler partecipare anche la Cina, la quale ha già avvertito che "potrebbe riconsiderare la sua promessa di non essere il primo Paese a usare armi nucleari contro Stati non nucleari", come è la Corea del Sud, se gli USA non smantelleranno il sistema antimissile THAAD dalla penisola coreana.



Ma Kim Jong-un potrebbe avere un asso nella manica. Secondo alcuni osservatori, la Corea del Nord infatti avrebbe la capacità di lanciare un attacco EMP (ad impulso elettromagnetico) dallo Spazio (il Norad si è già messo ai ripari). Viene calcolato infatti che basterebbe l'esplosione di una piccola testata nucleare a 300 miglia al di sopra della Terra per neutralizzare l'intera rete elettrica degli Stati Uniti.



Da ricordare che nel febbraio 2016 Pyongyang ha scatenato le ire di mezzo mondo proprio per aver lanciato un razzo a lunga gittata per la messa in orbita di "Kwangmyongsong-4", un satellite per le osservazioni terrestri. Visto quindi che "più le cose cambiano più restano le stesse", Kim Jong-un come un moderno Jena Plissken (fisico a parte) protagonista del film "Fuga da Los Angeles" potrebbe così decidere di "spegnere il mondo".