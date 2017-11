Mondiali 2018, Italia fuori. Ventura: ancora non mi dimetto

Il ct della Nazionale Gian Piero Ventura non ha ancora annunciato le sue dimissioni dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018.

"Non mi sono dimesso, perché non ho parlato col presidente: le considerazioni sono tante, devo prima parlare con la Federcalcio", dichiara a caldo il ct della Nazionale Gian Piero Ventura, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

L'Italia infatti nel match di ritorno dei playoff contro la Svezia non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, costringendo così gli Azzurri a dire addio alla Coppa del Mondo 2018.