Coppa del Mondo salto: l'azzurra Manuela Malsiner seconda in Giappone

Manuela Malsiner si piazza al secondo posto nel salto femminile di Coppa del Mondo in corso sul trampolino HS100 di Zao, in Giappone. Prima della 19enne gardenese di Ortisei solo la padrona di casa Yuki Ito, che stacca l'azzurra di appena 3 decimi di punto. Il podio di giornata è completato dalla russa Irina Avvakumova mentre la favorita Sara Takanashi si è dovuta accontentare del quarto posto.



Nella classifica generale Takanashi raggiungere i 735 punti contro i 632 di Ito e 457 di Lundby, mentre Malsiner balza al tredicesimo posto con 176. Sabato 21 gennaio nuova gara sullo stesso trampolino.



Con Manuela Malsiner, campionessa italiana in carica, l'Italia torna così sul podio a distanza di quasi tre anni dal terzo posto di Evelyn Insam (quinta anche ai Giochi Olimpici di Sochi 2014) ottenuto a Rasnov nel marzo 2014, che seguì il secondo posto della stessa Insam a Schonach nel gennaio 2013 e il terzo posto di Lisa Demetz a Hinterzarten nel gennaio 2012.