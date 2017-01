Coppa del Mondo ciclocross: azzurri in gara a Fiuggi

"Il ciclocross internazionale fa tappa a Fiuggi. Sarà la città termale - segnalano in una nota dal CONI -, infatti, ad ospitare domenica la penultima prova del circuito di Coppa del Mondo. Un appuntamento che lancerà la Nazionale azzurra verso il Campionato del Mondo che, il 28 e 29 gennaio, assegnerà le maglie iridate della ciclocampestre a Bieles, in Lussemburgo."



"L'Italia schiererà al via dei pilastri di esperienza come Eva Lechner ed i fratelli Daniele e Luca Braidot, giovani promesse come Alice Maria Arzuffi e Filippo Fontana e, ancora, il neo campione italiano Gioele Bertolini, l'Under 23 Jakob Dorigoni, la campionessa europea Under 23 Chiara Teocchi e la sorpresa Stefano Capponi, in grande spolvero dopo l'ottima prova di Silvelle di Trebaseleghe. Come detto, la prova assume un duplice valore per la Nazionale azzurra che sfiderà, in casa, i big internazionali alla vigilia di una sfida importante come il Campionato del Mondo in Lussemburgo" prosegue il Comitato olimpico nazionale italiano.



«Nelle mie convocazioni ho cercato di dare spazio a tutte le realtà italiane, portando con me atleti di 25-30 società diverse in una sfida di visibilità mondiale come questa - spiega il Ct Fausto Scotti - E' un percorso tecnico e delicato, ma con gli Elite abbiamo sicuramente la possibilità di difenderci e conquistare qualche punto. Discorso diverso per le categorie più giovani: tra Junior, Donne ed Under 23 mi aspetto indubbiamente dei risultati».