Coppa del Mondo Lead: climber Stefano Ghisolfi oro in Cina

Stefano Ghisolfi conquista l'oro nella tappa di Coppa del Mondo Lead a Wujiang (Cina), una delle tre prove che fanno parte del programma per l'accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il climber torinese Stefano Ghisolfi torna a vincere in Cina. Ad un anno dalla sua vittoria nella challenge IFSC disputata a Xiamen, Ghisolfi conquista il primo posto anche nella tappa di Coppa del Mondo Lead a Wujiang. L'azzurro ha chiuso in testa la semifinale mentre in finale si è lasciato alle spalle il giapponese Tomoa Narasaki e il sudcoreano Hanwool Kim. Con questo oro Stefano consolida il secondo posto nella classifica generale Lead, dietro al francese Romain Desgranges, in una delle tre prove che fanno parte del programma per le Olimpiadi di Tokyo 2020 insieme a Bouldering e Speed.

Quello di Stefano Ghisolfi è il secondo successo italiano in Coppa del Mondo Lead, dopo quello raggiunto da Marcello Bombardi a Chamoix.