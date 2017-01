Coppa Italia: Roma - Sampdoria chiude gli ottavi di finale

"Roma - Sampdoria chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia: gara secca con calcio d'inizio alle 21.00 di giovedì 19.gennaio su Rai3. Sfida molto interessante quella tra Spalletti e Giampaolo, con due squadre che hanno sempre onorato il trofeo, giocando anche due finali, l'una contro l'altra, vinte entrambe dalla Roma" si illustra in una nota dalla tv di Stato.



"Una serata di riscatto per i blucerchiati, un altro obiettivo stagionale per i giallorossi. Chi si aggiudica la sfida troverà nei quarti di finale la vincente tra Sassuolo e Cesena" rendono noto in conclusione dalla Rai.