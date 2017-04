Consip: Bocchino incontrò Tiziano Renzi e non Romeo. Indagato sottufficiale Noe

Indagato per falso un sottufficiale dei Carabinieri, perché in una informativa trasmessa ai pm avrebbe fatto attribuire una frase su Tiziano Renzi ad Alfredo Romeo. Invece sarebbe stata pronunciata da Italo Bocchino.

Indagato per falso il sottufficiale Gianpaolo Scarfato del Noe, il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. Secondo l'accusa, Scarfato avrebbe manipolato alcuni atti dell'inchiesta Consip, facendo attribuire ad Alfredo Romeo (in prigione per corruzione di un funzionario Consip) la frase "Renzi, l'ultima volta che l'ho incontrato" riferita a Tiziano Renzi, padre dell'ex premier.



In realtà, secondo la Procura, quella frase sarebbe stata pronunciata dall'ex parlamentare Italo Bocchino. Se così fosse, non ci sarebbero quindi prove di un incontro fra Tiziano Renzi ed Alfredo Romeo, al contrario di quanto sostenuto nell'informativa trasmessa ai pm.

Gianpaolo Scarfato è stato ieri convocato in Procura ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.