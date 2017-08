Guida turistica: Mibact segua indicazioni Consiglio di Stato, dice Confguide

Confguide commenta la sentenza del Consiglio di Stato sulle guide turistiche.

"La guida turistica può esercitare sull'intero territorio nazionale senza limitazioni: è la conseguenza immediata della sentenza del Consiglio di Stato che ha cassato i decreti ministeriali sull'abilitazione specifica delle guide per siti e con criteri territoriali" informa in una nota Confguide.

«Una sentenza che fa chiarezza e conferma le nostre previsioni - commenta Paola Migliosi, presidente di Confguide - indicando linee guida che coincidono con quelle alle quali dal 2013 Confguide si è ispirata nelle sue proposte normative al Mibact».

«Una sentenza - aggiunge Valeria Gerli, vicepresidente vicaria di Confguide - che fissa un percorso di buon senso: è giusto, ad esempio, avere un elenco dei siti protetti, ma devono essere pochi e controllabili per un serio contrasto all'abusivismo. I paletti territoriali e le complicate procedure di abilitazione specifica 'smantellati' dal Consiglio di Stato non avrebbero tutelato con efficacia le guide turistiche italiane».



L'associazione chiede quindi al Mibact di rivedere i decreti tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e di superare gli squilibri regionali che danneggiano l'operatività delle guide turistiche: «Occorrono tempi brevi - conclude Paola Balestra, vicepresidente di Confguide - perché la situazione di incertezza che ha fortemente caratterizzato il quadro normativo degli ultimi anni danneggia i professionisti, gli utenti e gli stessi beni monumentali storico-artistici».