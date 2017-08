Congo: nel Kasai fino a 500 minori usati come scudo umano

La Fides riporta i dati drammatici del conflitto armato in Congo.

"Negli ultimi due mesi, nella regione del Kasai, RD Congo, sono morti oltre 140 bambini e bambine a causa dei conflitti armati. Il numero delle vittime potrebbe essere superiore, si parla infatti di 500 casi registrati di minori utilizzati dalle milizie come scudi umani" informa in una nota la Fides.

"In un comunicato della Ong World Vision, pervenuto a Fides, si legge che oltre 3 mila persone sono morte e 1 milione e 400 mila hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa della violenza che dilaga in diverse regioni congolesi. Il Kasai è una delle più pesantemente colpita. L'infanzia è uno dei settori più vulnerabili e le organizzazioni dei diritti umani continuano a denunciare l'uso dei bambini soldato" riporta infine l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.