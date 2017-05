Congo come Italia: formato nuovo governo ma ministri sono quelli del vecchio

Il Congo sembra avere molti in comune con l'Italia. Il Congo sarebbe dovuto andare ad elezioni nel 2017, ma il presidente nuova un nuovo governo, che è praticamente uguale a quello vecchio.

Il Congo sembra essere sempre più simile all'Italia, almeno dal punto di vista della classe politica. Il 9 maggio infatti la Repubblica Democratica del Congo ha presentato il suo nuovo governo, che mantiene però la maggior parte dei membri del vecchio esecutivo. Un fatto che ricorda quanto successo anche in Italia dopo il referendum costituzionale di ottobre. Il popolo italiano ha bocciato il governo Renzi, che si è dimesso per tornare poco dopo in carica sotto la guida di Gentiloni.



In Congo, invece, è stato nominato premier Bruno Tshibala, che sarà a capo, guarda un po', di un governo di "unità nazionale". Questa nomina però ha spaccato le opposizioni, parte delle quali accusano il presidente della Repubblica Democratica del Congo Joseph Kabila di non aver rispettato quell'accordo che doveva portare ad elezioni politiche e presidenziali entro il 2017.