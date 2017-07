Congo: Caschi Blu si ritirano, a Walikale popolazione teme ondata di violenze

LA Fides informa sulla preoccupazione della popolazione in vista della chiusura di 5 basi dei Caschi Blu della MONUSCO.

"Popolazione in allarme nel Territorio di Walikale, nella provincia del Nord Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dopo l'annuncio della chiusura di 5 basi dei Caschi Blu della MONUSCO (Missione ONU nella RDC). Secondo il responsabile di Radio 7sur7.cd, una radio comunitaria della zona, continuano ad arrivare all'emittente messaggi preoccupati degli abitanti. La popolazione si prepara ad abbandonare il Territorio per il timore che, con l'allontanamento dei Caschi Blu, si verifichi una recrudescenza delle violenze commesse dai diversi gruppi armati attivi nell'area" informa in una nota la Fides.



"Alcuni abitanti hanno creato delle barriere stradali per impedire il passaggio dei Caschi Blu, ma secondo Radio 7sur7.cd si nota un progressivo ritiro delle truppe ONU dal Territorio. Il 19 luglio un comunicato della MONUSCO ha annunciato la chiusura entro il 31 luglio di cinque basi dei Caschi Blu nei Territori di Walikale, Masisi e Lubero" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



L'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie riferisce infine: "Si tratta delle basi di Walikale-centro e di Bunyapuri (Territorio di Walikale), di Masisi-centro e di Nyabiondo (Territorio di Masisi) e quella di Luofu (Territorio di Lubero). Nei giorni scorsi 23 associazioni della società civile operanti a Walikale avevano inviato una lettera al rappresentante del Segretario Generale dell'ONU nella RDC per chiedere di riconsiderare il ritiro dei Caschi Blu dal Territorio. La chiusura delle basi rientra nell'ambito della riduzione da 19.815 militari a 16.215 della forza della MONUSCO decisa dalla Risoluzione 2348 approvata il 31 marzo dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU."