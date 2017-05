Turismo: la digitalizzazione è essenziale, dice Confturismo

Confturismo sulla digitalizzazione nel settore.

"Roma, 12 Maggio 2017 L'indice di fiducia rimane stabile nel mesi aprile con un valore pari a 63 punti. Il risultato è nella fascia della sufficienza e registra una diminuzione rispetto allo stesso mese del 2016. Per la prima volta gli italiani evidenziano come la digitalizzazione, vale a dire la valorizzazione del patrimonio culturale tramite l'uso delle tecnologie informatiche, sia un elemento chiave anche nel settore turistico: oltre otto su dieci la ritengono importante per la crescita del settore" viene spiegato in una nota da Confturismo.



Il presidente Luca Patanè sottolinea: «La digitalizzazione è un fattore chiave per la crescita del turismo e proprio per tale ragione gli operatori stanno investendo in questa direzione per rispondere al meglio alle esigenze del viaggiatore».



"In questo ambito l'indagine demoscopica evidenzia che, per gli italiani, il Governo dovrebbe concentrare i propri sforzi sulla digitalizzazione del trasporto pubblico e le attività culturali online. Per i connazionali l'Italia continua a rimanere la meta preferita per il prossimo trimestre. Quasi quattro su cinque hanno intenzione di restare nel Bel Paese per trascorrere le proprie vacanze. Toscana, Puglia e Lazio sono in cima alle preferenze, seguite da Liguria, Emilia Romagna e Sicilia. Con l'arrivo della stagione estiva, cresce di 13 punti percentuali il numero di italiani che si recheranno al mare nel prossimo trimestre, superando la quota dei viaggiatori che andranno nelle città e località d'arte. La percentuale dei viaggiatori in partenza per una località marittima è in forte aumento anche rispetto al mese di aprile dello scorso anno (+6 punti percentuali). Per quanto riguarda le mete europee, Spagna e Francia sono le destinazioni europee preferite. Lo studio evidenzia inoltre che la Francia torna ad essere desiderata come meta turistica, specialmente dalle classi d'età meno giovani" viene osservato.