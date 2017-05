Uber deve avere regole e obblighi uguali ai taxi: bene UE, dice Conftrasporto

Conftrasporto sul pronunciamento dell'avvocatura generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

"Uber come i taxi: stesse regole, stessi obblighi. Lo dice l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, su un ricorso intentato dai taxisti in Spagna, confermando quanto va dicendo da tempo il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè" fa sapere in una nota l'associazione delle imprese.



«Il pronunciamento dell'avvocato Szpunar rafforza le nostre convinzioni. L'attività offerta da Uber via 'app' viene effettuata in abuso della professione e crea un regime di concorrenza sleale. D'accordo: l'opinione dell'avvocato Szpunar non è vincolante per la successiva sentenza della Corte di Lussemburgo, ma pone un problema reale e apre la strada perché gli Stati membri possano imporre l'obbligo di licenze e autorizzazioni come per i taxi e gli Ncc. Uber chieda le autorizzazioni e assuma il personale, così sarà in regola. Ora ci aspettiamo che anche l'Italia condivida e concretizzi queste conclusioni», spiega Uggè.