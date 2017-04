Trasporto merci su rotaia: bene apertura di Beppe Grillo, dice Conftrasporto

Conftrasporto commenta le dichiarazioni apparse sul blog di Beppe Grillo sul trasporto merci su rotaia.

«Salutiamo positivamente le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo sui trasporti» afferma in una nota il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè.



"Il riferimento è alle dichiarazioni pubblicate il 21 aprile scorso sul blog del leader dei pentastellati sulla necessità di implementare il trasporto merci su rotaia" prosegue l'associazione delle imprese.



«Pur con alcune inesattezze riguardo l'incidentalità e la quota assicurata dal trasporto su gomma - spiega il presidente di Conftrasporto - le dichiarazioni di Grillo confermano la centralità della logistica per la competitività nazionale e l'importanza del confronto con le imprese e gli operatori da tempo sostenuta dalla nostra confederazione».



«In questi giorni l'autotrasporto italiano ha richiesto un confronto con tutte le forze politiche per spiegare i motivi alla base della mobilitazione della categoria - prosegue Uggè - mobilitazione che nasce dal mancato rispetto da parte dell'esecutivo di impegni presi proprio sul fronte dello sviluppo logistico del Paese, la promozione del trasporto combinato su mare e su ferro, il rinnovo del parco circolante con mezzi più sicuri e sostenibili. In particolare, per Conftrasporto è centrale che si sviluppino reti e collegamenti in grado di garantire la co-modalità al fine di migliorare la competitività del sistema produttivo italiano e a rispondere così anche alle esigenze ambientali. Da tempo le associazioni dell'autotrasporto sostengono la necessità che gli incentivi messi a disposizione dal Governo siano improntati su criteri di selettività tali da privilegiare i trasporti combinati e gli automezzi ecologicamente più avanzati».



«Spero pertanto - conclude Uggè - che il MoVimento 5 Stelle non vorrà sottrarsi all'invito al confronto formulato ad esso, come alle altre forze politiche, dalle associazioni del trasporto».