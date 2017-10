Super ammortamento: serve proroga nel 2018, dice Conftrasporto

Conftrasporto sul super ammortamento per i veicoli strumentali all'attività d'impresa.

"Se confermata, l'esclusione costituirebbe non solo una grave penalizzazione per il settore 'automotive' nazionale e per le imprese dell'autotrasporto e della logistica, ma anche un danno per la competitività trasversale del tessuto imprenditoriale del Paese" dichiara in una nota il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè, riguardo la possibile esclusione nella legge di bilancio 2018 dei veicoli strumentali all'attività di impresa dalle categorie per cui sarà possibile ricorrere al superammortamento.



"Il super ammortamento - sottolinea - ha contribuito in maniera determinante all'incremento delle immatricolazioni dei veicoli industriali negli anni 2016 e 2017 con conseguenti effetti positivi per la collettività, anche in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente". Uggè auspica quindi che "il superammortamento possa essere prorogato anche per i veicoli strumentali all'attività d'impresa, confermando una misura che contribuito alla ripresa a cui assistiamo e che non andrebbe interrotta".