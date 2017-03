Sicurezza stradale: le priorità di Conftrasporto al nuovo piano Delrio

Conftrasporto plaude al nuovo Piano nazionale sulla Sicurezza stradale.

"Concordo pienamente con il ministro Delrio sulla necessità di implementare gli interventi atti a migliorare la sicurezza sulle strade", dichiara in una nota Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, commentando l'annuncio di un nuovo Piano nazionale sulla Sicurezza stradale.



"Per questo - prosegue - sosterremo ogni iniziativa che vada in modo concreto in quella direzione. La sicurezza deve sempre prevalere anche sugli interessi di natura economica, e il governo ha il dovere e l'interesse a coniugare entrambi ponendo al centro delle scelte i valori dell'uomo".



"Consentire che circolino automezzi pesanti senza che abbiano effettuato la revisione annuale per mancanza del personale adatto oppure non emanare i costi minimi della sicurezza per le prestazioni di trasporto, come consente la UE, o ancora non realizzare la mappature dei ponti per consentire le attività di trasporto eccezionale, significa indebolire o rendere vana la volontà di garantire sicurezza. Conftrasporto è a fianco del ministro per realizzare questi obiettivi", assicura.