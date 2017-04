M5S al voto su sistema trasporti: evitare semplificazioni, dice Conftrasporto

Conftrasporto sul voto degli attivisti M5S sul programma Trasporti.

Oggi il MoVimento 5 Stelle interroga i militanti sul web sul sistema dei trasporti. Il presidente di Conftrasporto (35mila imprese associate) Paolo Uggècommenta in una nota: «Bene che i cittadini siano chiamati a esprimersi in generale sulle priorità nei trasporti, ma attenzione a dannose semplificazioni».



«Il buon governo del sistema trasporti del Paese non può prescindere da approfondimenti tecnici e valutazioni multidisciplinari, nell'ambito dei quali un ruolo centrale deve sempre assumere la considerazione della sostenibilità economica degli interventi. - sottolinea - E la sostenibilità la può garantire solo il mercato. Per questo è necessario assecondare le esigenze delle imprese che lo compongono».



«Conftrasporto, che rappresenta gli operatori delle diverse modalità di trasporto - conclude Uggè - è da sempre favorevole a una migliore integrazione e collaborazione tra queste, ma non vorrebbe che l'eccessiva semplificazione delle 'ricette' nel settore, alimentata da facili slogan, possa indurre ad avventate scelte prioritarie nella programmazione degli investimenti infrastrutturali, dannose per l'efficienza complessiva del sistema nazionale dei trasporti».