Legge bilancio 2018: solo 100 assunzioni per i controlli stradali

Paolo Uggè di Conftrasporto commenta la legge di stabilità 2018.

"La manovra finanziaria 2018 prevede 100 assunzioni per i controlli stradali: come dare l'aspirina a un malato terminale", commenta in una nota il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè.



«Già la richiesta di 280 assunzioni avanzata dal ministro Graziano Delrio non era risolutiva totalmente - aggiunge - ma la decisione di limitare a cento il numero delle assunzioni significa non aver ben chiaro come funziona il mondo dei trasporti».

Viene rivelato in conclusione: "Tanto più che le cento assunzioni saranno suddivise in circa trenta per ogni anno fra il 2018 e il 2020."