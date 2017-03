Incidenti Tir: servono più controlli su tutta la filiera, dice Conftrasporto

Conftrasporto commenta i casi di incidenti stradali con di mezzo i Tir.

"Nel fine settimana due morti sull'autostrada A10, ieri un tamponamento che per fortuna non si è trasformato in una immane tragedia. In entrambi i casi, i protagonisti sono degli automezzi pesanti e i loro conducenti", riassume in una nota Conftrasporto.



«È ora che questi episodi escano dalle notizie di cronaca e vengano approfonditi da chi ha il dovere e anche l'obbligo di verificare le cause di tali episodi - dichiara il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè - Non è possibile che anche la grande stampa si limiti a fornire notizie che mirano solo ad evidenziare i fatti accaduti. Occorre una grande inchiesta sui perché questi fatti avvengono».



"Pur mettendo in conto l'errore umano, che può capitare a chiunque, per Conftrasporto il ripetersi di tali eventi dovrebbe in un Paese serio costringere a ricercarne le cause in profondità analizzando, presso tutti i componenti della filiera, le modalità e le condizioni nelle quali vengono effettuati questi trasporti" prosegue l'associazione delle imprese.



Viene spiegato quindi: "Conftrasporto-Confcommercio chiede se siano stati rispettati i tempi di riposo e i limiti di velocità, e di verificare che non siano stati imposti, pena il mancato pagamento del corrispettivo del trasporto, tempi di resa che inducano a non rispettare le regole sulla sicurezza."



«I conducenti sono retribuiti secondo il contratto di lavoro o sono lavoratori in affitto e pagati in relazione alle consegne? - incalza Uggè - Auspichiamo che vengano accertate anche la professionalità degli autisti, soprattutto se operano con contratti di somministrazione, e la manutenzione degli automezzi. Quando in ballo c'è la sicurezza dei cittadini, nemmeno uno di questi 'dettagli' va tralasciato. Ricordo che la legge prevede il principio della responsabilità condivisa fra tutti i componenti della filiera, laddove abbiano operato in modo tale da indurre i conducenti a operare in condizioni non in linea con i principi della sicurezza sociale e della circolazione».



«Probabilmente si scoprirebbe che da quando i costi minimi della sicurezza sono stati eliminati, grazie a 'graziose e irresponsabili interpretazioni', il numero degli incidenti è incrementato. Oppure che molti automezzi non hanno compiuto la revisione annuale perché gli uffici delle motorizzazioni non sono in grado di effettuarli per carenza di personale qualificato - conclude Uggè - Un mondo, quello dei trasporti, che impatta pesantemente sull'incolumità dei cittadini. Per questo sarebbe doveroso da parte di chi è il responsabile operare perché le regole siano rispettate con controlli mirati, come da tempo le imprese serie chiedono, inascoltate. Controlli, ovviamente, che devono includere i vettori provenienti da altri Paesi. Questo oggi non avviene; e i risultati si vedono».