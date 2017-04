FS verso trasporto su gomma? Prima migliorare linee, dice Conftrasporto

Conftrasporto commenta l'idea di FS di acquisire una società di trasporto su gomma in Olanda.

L'amministratore delegato di FS, Renato Mazzoncini, ha annunciato la partecipazione a una gara in Olanda per acquisire una società di trasporto su gomma. In una nota Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, domanda però: "Non sarebbe meglio impiegare le risorse a disposizione di FS per migliorare i trasporti ferroviari in Italia?".



«Leggo che Mazzoncini giudica interessante l'operazione in Olanda perché 'quel mercato è aperto e liberalizzato'. In un Paese come il nostro, in cui i pendolari viaggiano stipati peggio che in un carro bestiame, dove si marcia quasi al 50% su binario unico mentre, come taluni sostengono, l'ente continuerebbe a ricevere aiuti pubblici - osserva però Uggè - ritengo assurdo convogliare risorse verso operazioni che non siano riconducibili al miglioramento delle condizioni di viaggio dei passeggeri e delle merci, sia a livello regionale che nazionale. È interessante apprendere che un ente che in passato si è battuto contro la separazione tra chi ha la proprietà della rete e il vettore che gestisce la parte vettoriale oggi sfrutta i principi del mercato aperto e liberalizzato».