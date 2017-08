Gesù confido in te! Suor Faustina Kowalska

Conftrasporto: no a revoca credito d'imposta per cisternette non autorizzate

La Conftrasporto commenta le decisioni sul credito d'imposta sulle accise.

"Conftrasporto contesta fortemente la decisione da parte delle autorità competenti di ritenere illegittima la compensazione sul credito di imposta sulle accise dovuta all'assenza di autorizzazione della cisternetta utilizzata per lo stoccaggio del gasolio" rende noto l'associazione delle imprese.

Si specifica infine: "Si tratta infatti di 'profili distinti che pur determinando un illecito amministrativo non possono e non devono inficiare il diritto dell'impresa a beneficiare del credito'. Le imprese coinvolte da tale errata interpretazione rischiano di chiudere l'attività a causa delle ingenti somme che sarebbero costrette a restituire."

