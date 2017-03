Autista Tir ubriaco viaggia a zig zag. Verifiche su filiera, dice Conftrasporto

Conftrasporto chiede severità e rispetto delle norme sull'autostrasporto.

"Massima severità. La chiede il presidente di Conftrasporto, e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè, nei confronti dei responsabili di quanto accaduto lungo l'autostrada A1, dove un Tir con a bordo un autista ubriaco ha seminato spavento per diversi chilometri" viene riportato in un comunicato dall'associazione delle imprese.



"Il fatto è accaduto in provincia di Firenze. Il mezzo pesante procedeva a zig zag in direzione Sud - segnalano inoltre dalla Confcommercio -, passando continuamente da una corsia di marcia all'altra. È stato bloccato dalla polizia stradale all'altezza dell'uscita di Valdarno, dopo 20 chilometri di inseguimento. L'autista, originario dell'Ucraina, era talmente ubriaco da non reggersi in piedi e aveva a bordo diverse bottiglie di alcolici vuote."



«Ora chiediamo che vengano applicate le norme esistenti. Che si verifichino le condizioni alle quali il carico è stato affidato e si estendano le verifiche al committente per poi assumere le conseguenti misure. Chiediamo massima severità da parte delle autorità competenti e la verifica su ciascuna componente della filiera per stabilire dove stanno le responsabilità di un fatto così grave. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, ed è l'ennesima volta che invochiamo più sicurezza sulle nostre strade e il rispetto della legge da parte di chi le attraversa», ha commentato Uggè.