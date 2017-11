Antidumping: estendere norme UE all'autotrasporto, dice Conftrasporto a Delrio

Conftrasporto sulle norme per difendere industria e lavoro dal dumping sociale.

"Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva norme stringenti per difendere industria e lavoro dal dumping sociale" viene illustrato in un comunicato dalla Conftrasporto.



"Non si capisce perché l'Unione europea abbia rinviato qualsiasi decisione in merito a un settore che è senza dubbio oggetto di dumping come quello del trasporto su gomma, forse per soddisfare esigenze dei Paesi emergenti?" domanda quindi il presidente Paolo Uggè.

"A questo punto invito il ministro Graziano Delrio, che ha sostenuto la Road Alliance, l'alleanza stretta e siglata tra i maggiori Paesi membri dell'Unione europea per armonizzare le regole del trasporto, a 'mantenere con forza il punto' su questo argomento perché i principi delle misure antidumping varate oggi siano estesi anche al trasporto su gomma. - conclude - Conftrasporto e l'autotrasporto italiano saranno al suo fianco".