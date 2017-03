Ancona, crolla ponte A14: serve mappatura cavalcavia, dice Conftrasporto

Conftrasporto commenta il crollo di un cavalcavia sulla A14, che ha causato due morti.

«Avremmo voluto sbagliarci, ma ciò che avevamo temuto è successo di nuovo: un altro ponte è crollato. Ed emergono le verità: che l'autotrasporto non ha responsabilità in ciò che è accaduto, come non ne aveva nel caso della tragedia di Annone Brianza, e che è indispensabile una mappatura nazionale dei cavalcavia, strumento che ancora non esiste», dichiara in una nota il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio Paolo Uggè, riferendosi al tragico incidente avvenuto oggi lungo l'autostrada A14 nei pressi di Ancona.



«C'è da chiedersi quanti siano i manufatti in Italia che versano in condizioni precarie - domanda quindi - Qualche risorsa oggi destinata a opere meno utili forse è il caso di trasferirla alla messa in sicurezza delle strutture a rischio».



"L'ultimo monito, l'ennesimo, il presidente di Conftrasporto-Confcommercio l'aveva lanciato meno di cinque mesi fa, quando, il pomeriggio del 28 ottobre, il cavalcavia di Annone Brianza crollò causando la morte di un uomo e diversi feriti. Anche allora Uggè invocò la mappatura e la verifica dello stato 'di salute' delle strutture che sovrastano le strade e autostrade italiane" continua l'ente di categoria.



«Invece le nostre autorità hanno solo saputo bloccare il sistema produttivo rendendo di fatto impossibile il rilascio delle autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali, con conseguenti danni sull'economia e il lavoro», conclude il presidente di Conftrasporto.