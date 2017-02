Dl Mezzogiorno: bene modifiche al credito d'imposta, dice Confindustria

Vincenzo Boccia di Confindustria commenta il decreto Mezzogiorno approvato alla Camera.

"L'approvazione delle modifiche al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è un passaggio di grande importanza per consolidare i segnali di ripartenza che si registrano nel Paese", dichiara in una nota il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando l'approvazione in prima lettura da parte della Camera del decreto Mezzogiorno.



"Le modifiche alla misura agevolativa consentono di sfruttare tutti gli spazi e le opportunità offerti dalle regole europee, superando i vincoli che ne avevano condizionato l'operatività nei primi mesi di funzionamento. Va dato atto al governo - prosegue Boccia - di aver modificato lo strumento in linea con le aspettative e le proposte delle imprese, e al Parlamento di averne compreso le grandi potenzialità per favorire l'attrattività di nuovi investimenti nelle regioni del Sud".



"Le nuove caratteristiche della misura ben si conciliano con l'esigenza di un robusto e immediato sostegno al rilancio degli investimenti produttivi - aggiunge quindi il presidente di Confindustria - abbiamo finalmente a disposizione un incentivo trasparente che si applica solo a imprese che effettivamente realizzano investimenti e che in tal modo possono ridurre il global tax rate. Uno strumento automatico, con pochi oneri amministrativi, che supporta imprese forti e innovative, indipendentemente dai settori di appartenenza. Uno strumento a impatto immediato, che potrà favorire indirettamente anche la crescita dell'occupazione e l'attrazione di investimenti dall'esterno".



"Ora - conclude Boccia - deve rapidamente arrivare l'approvazione definitiva per consentire un'altrettanto rapida entrata in vigore della misura e per mettere a disposizione dei segnali di vitalità imprenditoriale che si registrano nel Mezzogiorno un nuovo, e stavolta realmente efficace, strumento di agevolazione".