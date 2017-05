Vendite al dettaglio al palo a marzo: rischio è inflazione, dice Confesercenti

Confesercenti commenta i dati Istat sulle vendite al dettaglio a marzo 2017.

"I dati Istat sul commercio ci consegnano ancora una volta un quadro deludente. Dopo un febbraio fortemente negativo, a marzo non si registra alcuna inversione di tendenza, con le vendite sostanzialmente stagnanti sul mese ed in calo sull'anno, con un crollo dell'1,4% del volume" osserva in una nota Confesercenti, commentando i dati dell'istituto di statistica.



"Complessivamente, anche il bilancio dei primi tre mesi è meno positivo di quanto possa apparire: - specifica - le vendite sono cresciute rispetto al trimestre precedente soprattutto in valore (+0,7%), grazie alla spinta dell'inflazione; i volumi sono rimasti invece piatti o quasi (+0,1%). E la crescita ha riguardato soprattutto le grandi superfici: i piccoli, nonostante il mini-rimbalzo di marzo, nel primo trimestre hanno perso un ulteriore 0,7%".



"Ed è proprio la ripresa dell'indice dei prezzi, dovuta in primo luogo all'aumento dei beni energetici, a costituire il maggiore elemento di preoccupazione per il futuro. - spiega l'organizzazione - In assenza di una crescita economica sostenuta, il riaffacciarsi dell'inflazione ha già iniziato a far sentire i suoi effetti sul potere d'acquisto delle famiglie e potrebbe portare ad una nuova riduzione complessiva dei consumi, con inevitabili conseguenze su PIL e conti pubblici".



"Per invertire la tendenza, proponiamo di mettere in campo misure di stimolo per la domanda interna, anche utilizzando la leva fiscale: si potrebbe, ad esempio, ipotizzare una deduzione del 50% dall'imponibile Irpef, di carattere temporaneo, per le spese in beni durevoli e semidurevoli delle famiglie. Un intervento a costo zero o quasi per l'Erario, che potrebbe recuperare il gettito perduto attraverso l'IVA pagata sull'intero importo" conclude Confesercenti.