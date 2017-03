Vendite al dettaglio: a gennaio piccoli negozi perso già 70 milioni

La Confesercenti commenta i dati Istat delle ventite al dettaglio di gennaio, viziati anche dagli acquisti eccezionali legati alla tredicesima.

"Il rimbalzo delle vendite registrato a gennaio non dovrebbe indurre ad un ottimismo prematuro. Nonostante l'incremento registrato sul mese - trainato solo da gdo e outlet - la variazione rispetto allo scorso anno rimane infatti ancora negativa, con un calo in volume delle vendite dell'1%" osserva in una nota Confesercenti.



"Il 2017 si avvia in salita soprattutto per i piccoli negozi che, in un solo mese, hanno perso 70 milioni di euro di fatturato. -si avverte - I dati diffusi da Istat segnalano una ripresa delle vendite su base mensile, che ci pare parzialmente dovuta anche allo spostamento a gennaio degli acquisti eccezionali legati alla tredicesima, un'abitudine ormai sempre più consolidata tra gli italiani".



"Al netto dell'incremento congiunturale, però, emerge il perdurare dello stato di debolezza della domanda. - si specifica - Anche l'inverno, per il commercio, è stato difficile: novembre e dicembre sono stati mesi particolarmente 'freddi' per le vendite, con una variazione congiunturale complessiva pari a -1,2%, particolarmente grave perché ha riguardato un periodo - quello natalizio - tradizionalmente ricco dal punto di vista commerciale".



"Ad allarmare è soprattutto lo stato di salute del commercio di vicinato. - si evidenzia - Alla variazione negativa del fatturato delle piccole superfici (-1,4%) corrisponde infatti lo speculare incremento dell'1,2% della grande distribuzione organizzata: si riallarga dunque la forbice tra piccoli e grandi, che questo gennaio supera i 2,5 punti, uno dei gap maggiori dal 2015 ad oggi. A soffrire di più sono le imprese più piccole: quelle che hanno fino a 5 dipendenti registrano un crollo del -3,3% sullo scorso anno. Un quadro preoccupante, soprattutto se si considera che il 2016 ha visto chiudere altri 25mila negozi".



"Per non trovarsi di fronte ad una nuova ondata di cessazioni è essenziale evitare interventi che deprimano ulteriormente la domanda delle famiglie. - viene quindi chiarito da Confesercenti - Diciamo no soprattutto all'aumento delle aliquote IVA: secondo le simulazioni che abbiamo condotto con Ref, l'incremento dell'imposta porterebbe a perdere altri 8,2 miliardi di euro di consumi. Un colpo durissimo per i consumi, che - combinato alla ripresa dell'inflazione, dovuta in particolare agli energetici - potrebbe portare alla chiusura di altre 10mila attività del commercio".