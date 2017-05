Reddito basso commercianti conferma difficoltà del settore, dice Confesercenti

Confesercenti commenta i dati sui redditi diffusi dal Ministero dell'Economia.

"Il reddito medio relativamente basso dichiarato dai commercianti nel 2015 non è una sorpresa: è anzi, purtroppo, una conferma delle forti difficoltà che il settore ha vissuto e sta vivendo in questi anni" sostiene in una nota Confesercenti, commentando i dati diffusi oggi dal Dipartimento Finanze del Mef.



"Difficoltà evidenti: dal 2011 al 2016 il fatturato dei negozi è sceso di quasi 7 miliardi, con ovvie conseguenze sui piccoli imprenditori del commercio. - si sottolinea - Per la precisione, Istat segnala che tra il 2011 ed il 2016 le vendite delle piccole superfici sono scese del 9,5%, pari appunto a 6,9 miliardi di euro di fatturato in meno. Si tratta di una perdita secca di quasi 11mila euro per negozio: non per caso, ancora nel 2015, hanno chiuso circa 40mila attività commerciali. E fra commercio e pubblici esercizi, quasi la metà delle imprese ormai ha una vita inferiore ai tre anni: un turnover elevatissimo, che abbassa notevolmente le medie".



"Non inganni, da questo punto di vista, la crescita del reddito medio dichiarato registrata sull'anno precedente: si tratta infatti di un effetto 'collaterale' dovuto all'introduzione del regime dei minimi, cui hanno aderito molti tra coloro che registrano il volume di vendite più basso, e che ha quindi spinto verso l'alto la media 2015" precisa Confesercenti.