Fiducia imprese al top? Più che previsione è speranza, dice Confesercenti

Confesercenti commenta i dati dell'Istat sul clima di fiducia di imprese e consumatori ad aprile 2017.

"I segnali ottimistici sul clima di fiducia delle imprese, ai massimi ad aprile, vanno interpretati più come una speranza che come una previsione", si legge in una nota dell'Ufficio economico di Confesercenti, che commenta i dati diffusi dall'Istat sul clima di fiducia di imprese e consumatori.



"Per quanto riguarda i consumatori le componenti del clima di fiducia rivelano un indice sostanzialmente stabile, anche se inferiore a quello di dicembre e gennaio. Non ci sono, nel complesso, grandi novità se non che aumentano le voci relative alla situazione personale e peggiorano, invece, quelle relative al 'sistema'. Dal lato delle imprese il dato del clima di fiducia è certamente più movimentato e positivo, con una crescita per il quarto mese consecutivo dell'indice di fiducia", si riassume.



"Entrando nello specifico, è quasi fermo quello del settore manifatturiero ed in forte crescita quello delle costruzioni, che però era leggermente sceso a marzo, mentre il comparto dei servizi privati aumenta di 1,4 punti percentuali. - viene evidenziato - Per il commercio al dettaglio si registra, infine, un aumento di 2 punti, di cui 1,6 per la GDO e 3 per il dettaglio tradizionale. Il dato è positivo, ma bisogna sottolineare che il dato di sintesi è influenzato, per entrambe le tipologie distributive, dalle attese sulle vendite (che per i piccoli negozi è addirittura il doppio rispetto allo scorso marzo), nonostante il giudizio sulle vendite correnti sia peggiore per entrambi".