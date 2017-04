Vinitaly 2017: in mostra anche le eccellenze delle birre artigianali

La Confederazione italiana agricoltori porta a Vinitaly 2017 le birre artigianali.

"Non solo vino. La Cia-Agricoltori Italiani porta al Vinitaly 'le eccellenze delle birre artigianali del territorio italiano' organizzando una degustazione ad hoc con i buyer stranieri dell'agenzia ICE. Una selezione di sei tipologie di birre 'agricole' provenienti da Marche, Campania, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, che si è tenuta (ieri, ndr) nello spazio Agorà del Padiglione Sol&Agrifood" si espone in una nota dalla Confederazione italiana agricoltori.



"Birra Oltremondo e Retorto, birra Anima e Jester, birra alla castagna di Montella di Malerba e Saragiolino le aziende produttrici presenti. Oggi nel nostro Paese si contano quasi mille microbirrifici artigianali, di cui il 20% bio, che valgono il 3% del mercato nazionale, producendo in media 500 ettolitri l'anno e fatturando oltre 200mila euro" prosegue la CIA.



"La birra artigianale quest'anno è anche entrata nel paniere dell'Istat, a dimostrazione del suo successo tra i consumatori italiani. La selezione della Cia è stata accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici biologici della Calabria proposti da Fattoria Biò" si riferisce in ultimo dall'organizzazione.