Vacanze Pasquali 2017: in zone terremoto agriturismo ha già perso 33 milioni

La Confederazione italiana agricoltori chiede alle istituzioni di incentivare le vacanze, soprattutto quelle pasquali 2017, nelle zone colpite dal terremoto.

"Dopo i ripetuti terremoti in Centro Italia, le strutture ricettive 'verdi' di Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio continuano a fare la conta delle perdite. - avverte in una nota la Confederazione italiana agricoltori - L'effetto 'suggestione' generato attorno al sisma ha bloccato i turisti, nonostante la maggior parte delle 3.852 aziende agrituristiche presenti nelle 4 regioni si trova in aree lontane dal cratere, in cui sono rispettate tutte le norme di staticità e sicurezza. Il conto secco si traduce in una perdita secca già quantificata in 33 milioni di euro di mancati incassi".



La Cia chiede quindi alle Istituzioni di "promuovere al più presto una campagna per rilanciare il turismo rurale, non solo con spot pubblicitari ma anche attraverso misure incentivanti come sgravi fiscali o 'sconti famiglia'."



"D'altra parte, - si aggiunge - come raccontano i dati di settore dell'Ufficio studi della Cia la situazione permane drammatica: le 2.450 strutture agrituristiche nelle Province colpite dal terremoto registrano il 'quasi vuoto' di prenotazioni. Ancora più grave la perdita economica per gli agriturismi che si trovano all'interno del cratere del sisma: 655 aziende che, tra danni e assenza di fatturato, hanno già visto sfumare circa 12 milioni di euro dal 24 agosto a oggi."



"Con più di un miliardo di euro di fatturato medio annuo (circa 45 mila euro per azienda) il movimento agrituristico in Italia - si evidenzia - è un fenomeno in costante crescita dal 1985 (anno in cui venne riconosciuto per legge) e negli ultimi dieci anni è cresciuto del 55 per cento, rappresentando uno degli asset più performanti del settore primario e dell'economia nazionale. Il ruolo multifunzionale dell'azienda agricola ha consentito di garantire, oltre alla manutenzione e alla difesa di territori e paesaggi tipici, un indotto non secondario per le altre attività turistiche e commerciali. Solo nelle regioni della dorsale appenninica colpite dal terremoto questo valore complessivo è quantificabile in circa 300 milioni: sinonimo di occupazione, sviluppo e oggi possibilità di rinascita".



"Con quasi 240 mila posti letto e oltre 430 mila coperti a tavola, l'agriturismo è un volano su cui ora si può riattivare l'economia dell'Appennino e la ricostruzione di aree interne oggi in grave difficoltà e a rischio abbandono e spopolamento - viene infine chiarito -. Bisogna spegnere le paure ingiustificate e tornare a riempiere gli agriturismi e le strutture ricettive di tutto l'Appennino."