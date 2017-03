UE vuole etichetta nutrizionale su vino: "creerebbe confusione e costi aggiuntivi"

La Confederazione italiana agricoltori contro l'etichetta con i valori nutrizionali sulle bottiglie di vino.

"I nostri produttori di vino non hanno certo bisogno di ulteriori aggravi burocratici e di costi aggiuntivi che, alla fine, andrebbero a gravare anche sui consumatori finali. Tanto più che i dettagli sul modo in cui verrebbero realizzate le nuove etichette sono confusi e difficilmente applicabili alla realtà vitivinicola europea, fatta di migliaia di aziende diversificate e non di poche imprese agro-industriali" riferiscono in un comunicato dalla Confederazione italiana agricoltori, in merito all'ipotesi proposta dalla Commissione europea di riportare sulle bottiglie calorie e valori nutrizionali.



Dall'organizzazione rendono noto in conclusione: "Ai 'burocrati' di Bruxelles sfugge evidentemente che il vino è il prodotto che origina dalla fermentazione naturale dell'uva e non da un processo industriale su larga scala. Non è pensabile realizzare specifiche etichette per ognuna delle tipologie di vino prodotte: solo in Italia si tratterebbe di mettere mano a oltre 500 denominazioni riconosciute. In questo modo, non solo l'informazione rischia di trasformarsi in confusione ma si genererebbero oneri aggiuntivi e complicazioni eccessive, che sono insostenibili per le piccole e medie imprese vitivinicole."