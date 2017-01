Terremoto e neve: agricoltura perde 100 milioni a settimana, dice Cia

"Il 'mix' di terremoto e maltempo mette in ginocchio il Centro Italia. Dopo cinque mesi in balia della natura, la popolazione e le aziende sono stremate. Le nuove scosse hanno aggravato una situazione già drammatica, complicata anche dall'ondata eccezionale di gelo e neve che ha reso inaccessibili molte strade, ostacolato la circolazione e i soccorsi, falcidiato le produzioni agricole e distrutto gli allevamenti" si fa sapere in una nota dalla Confederazione italiana agricoltori.



L'organizzazione riporta: "Di questo passo, il settore primario sta perdendo circa 100 milioni di euro a settimana - tra danni alle coltivazioni e ai beni strumentali, perdite alla zootecnia e soprattutto mancata commercializzazione - in aree a fortissima vocazione rurale. Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio infatti 'valgono' 5,8 miliardi di euro in termini di produzione agricola annua".



"E' chiaro che siamo in una condizione di piena emergenza, ma la priorità in questo momento riguarda sicuramente gli allevamenti con le stalle pericolanti o crollate tra il peso della neve e le nuove scosse, centinaia di animali morti o feriti e aziende isolate col bestiame al freddo e senza cibo per l'impossibilità di approvvigionamento mangimi" si prosegue.



Viene rivelato dunque: "Uno scenario desolante con ancora pochi ripari provvisori messi a disposizione di chi ha perso la stalla, su circa 700 richieste inoltrate dal 24 agosto in poi. E nonostante non stia mancando la solidarietà tra gli agricoltori, con ripari di fortuna e ospitalità, c'è preoccupazione per i tanti ritardi accumulati e le difficoltà burocratiche."



"Per questo la Confederazione rivolge un appello al governo affinché si attivino subito gli strumenti necessari - chiarisce in conclusione la Cia -, a livello nazionale ed europeo, per indennizzare almeno parte dei danni subiti dagli allevatori e agevolare un ritorno alla normalità che altrimenti diventa sempre più difficile."