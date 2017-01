Post terremoto: servono norme "speciali", dicono agricoltori

La Confederazione italiana agricoltori "ritiene non più rinviabile un'azione di rilancio delle zone della dorsale appenninica, duramente colpite dal sisma", viene chiarito dalla Giunta nazionale dell'organizzazione agricola stilando un documento dove viene ribadito il sostegno ai Comuni e alla popolazione interessati dal terremoto, condividendone le ragioni che li ha spinti, in questi giorni, a manifestare in piazza nella Capitale.



"La Cia chiede alle Istituzioni il varo urgente di un pacchetto di 'norme speciali' per sciogliere i vincoli burocratici che ancora impediscono, ad esempio, la costruzione di nuove stalle, anche provvisorie, per il ricovero degli animali in balia di neve e gelo" prosegue l'organizzazione.



Viene puntalizzato quindi: "Un impianto normativo che permetta di affrontare la crisi, aggravata dal maltempo e riconosca negli interlocutori pubblici locali un reale governo del territorio, con azioni mirate e non più procrastinabili. - e si sottolinea - La Giunta della Cia per voce del Presidente nazionale Dino Scanavino accoglie con favore la decisione del Governo di attribuire i superpoteri alla Protezione Civile."



Si illustra inoltre: "Ma è solo un primo passo, ora bisogna fare presto, in particolare per le realtà agricole coinvolte, ampliando il ventaglio delle misure straordinarie da mettere in campo, come il coinvolgimento più attivo delle Regioni attraverso deleghe conferite agli assessori."