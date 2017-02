Pecorino Romano: serve misura shock per far ripartire i prezzi, dice Cia

"Adottare misure urgenti per procurare uno 'shock' sul mercato e far ripartire i prezzi del Pecorino Romano, a cominciare dall'attivazione immediata del Bando Agea per gli indigenti" chiede la Confederazione italiana agricoltori durante l'audizione davanti le Commissioni Agricoltura di Camera e Senato.



"I parlamentari si sono impegnati con la Cia a sollecitare il governo per un intervento rapido a sostegno del settore ovino e, quindi, dell'economia regionale. Intervenendo non solo sull'inclusione a pieno titolo del Pecorino nel paniere degli aiuti UE agli indigenti, ma anche sbloccando subito le risorse promesse con il 'pacchetto latte', istituendo un tavolo settoriale presso il Mipaaf e avviando un'organizzazione interprofessionale strutturata" precisa l'associazione.



Dalla CIA evidenziano in conclusione: "E' necessario utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili per salvaguardare le 12 mila aziende agropastorali della Sardegna, oggi in grossa difficoltà, che producono uno dei prodotti simbolo del nostro Made in Italy all'estero."