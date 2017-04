Ok percorso su etichetta ma serve anche blocco riso dall'Asia, dicono agricoltori

La Confederazione italiana agricoltori sulla crisi del settore del riso.

"Le problematiche connesse al mercato e alla commercializzazione del riso italiano non si superano con interventi precipitosi e spot - viene riportato in un comunicato della Confederazione italiana agricoltori -, che sembrano di propaganda. Piuttosto occorrono politiche di lungo respiro e interventi ponderati come una campagna promozionale sul 'riso italiano', una buona legge sul commercio interno, misure ad hoc sulle importazioni selvagge e maggiore attenzione nelle concessioni tra le aree di libero scambio per un prodotto considerato sensibile dalla stessa Commissione europea."



L'organizzazione sottolinea in conclusione: "In merito al tema dell'etichettatura riteniamo giusto avviare il percorso per approdare a un sistema chiaro, evitando soluzioni pasticciate che non portano benefici a produttori e consumatori. In particolari periodi di crisi del prodotto interno, sarebbe necessario regolarizzare meglio le dinamiche dell'import, prevedendo anche misure come il blocco momentaneo delle importazioni di riso dall'Asia. Il comparto del riso in Italia, con quasi 250 mila ettari coltivati, un fatturato complessivo che si aggira sui 2 miliardi di euro per oltre 4.000 imprese coinvolte merita una politica di lungo respiro, che garantisca sviluppo e sostenibilità."