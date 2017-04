Latte: etichetta solo primo passo. Puntare su misure UE, dicono agricoltori

La Confederazione italiana agricoltori sull'origine in etichetta del latte.

"Positiva l'entrata in vigore, a partire da domani 19 aprile, dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini" illustra in una nota la Confederazione italiana agricoltori.



"Sicuramente si tratta di un primo passo importante sulla strada della trasparenza delle produzioni Made in Italy ma non la panacea alle problematiche che interessano il comparto lattiero-caseario. Tanto più che il decreto italiano non ha un quadro normativo analogo in sede europea" si continua.



"Questa novità non deve distrarre dalla questione principale che è quella di dare certezze alla filiera - si chiarisce in conclusione -, in termini di regole lungimiranti e condivise per commercializzazione e mercato, e comunque orientate verso un reddito equo per chi produce. Anche perché il quadro di riferimento del mercato deve essere quello globale e non chiuso nelle logiche dei confini nazionali."