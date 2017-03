La Spesa in Campagna è di nuovo in città: a Roma i prodotti del Veneto

Maertedì 14 e mercoledì 15 marzo a Roma torna 'La Spesa in Campagna', promossa dalla Confederazione italiana agricoltori.

"'La Spesa in Campagna' è di nuovo in città. L'associazione per la promozione della vendita diretta della Cia-Agricoltori Italiani ritorna nella sua 'vetrina' al centro di Roma, dove sarà possibile acquistare prodotti sani, genuini, biologici, direttamente dalle aziende agricole. Situata in via Bissolati 35, al Temporary Shop del CRA - Generali, la 'vetrina' resterà aperta domani e mercoledì, 14 e 15 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, con l'obiettivo di creare una 'buona abitudine di spesa' favorendo il rapporto diretto tra consumatore e produttore", viene annunciato in una nota.



"Questa volta l'appuntamento è con i prodotti d'eccellenza del Veneto: salumi, formaggi, confetture, conserve di pomodoro, farine, pane e altri prodotti da forno, miele, asparagi e radicchio, tutti confezionati dalle nostre aziende associate. - si specifica - L'intento dell'associazione, promossa dalla Confederazione italiana agricoltori, è quello di far alternare ogni mese tutte le regioni d'Italia con i loro 'saperi e sapori'. Nella prossima apertura ad aprile arriveranno le produzioni agricole della Sicilia".