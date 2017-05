Incendio Pomezia: notevole danno ad agricoltori, Cia sarà parte civile

La Confederazione italiana agricoltori. sul maxi incendio a Pomezia.

La Confederazione italiana agricoltori "è preoccupata per la situazione che si è venuta a creare in parte dell'Agro Pontino a seguito della nube tossica di Pomezia. Al momento, in attesa di completare la ricognizione sulle proprie aziende presenti nel territorio laziale colpito, la Confederazione annuncia che si costituirà parte civile al fine di tutelare le imprese agricole che si vedranno danneggiate nel raccolto per un tempo ancora non definito" viene riferito in un comunicato dell'organizzazione.



La Cia riporta in ultimo: "L'ordinanza del comune di Ardea, infatti, parla di una sospensione dei raccolti nel raggio di 5 chilometri senza definire drammaticamente i tempi di tale sospensione. Si sta generando un notevole danno e si sta verificando il tutto in un clima di incertezza."