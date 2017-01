Gelo e maltempo: per agricoltori danni da 700 milioni di euro

"L'anno nuovo si apre con una gelata devastante per l'agricoltura italiana. La situazione nelle aree colpite dagli eventi sismici è drammatica e nel resto della penisola è emergenza praticamente ovunque, con situazioni critiche in Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania" espone in un comunicato la Confederazione italiana agricoltori.



"Le regioni del Nord, più abituate e attrezzate alle basse temperature, hanno tenuto meglio, ma si registrano comunque disagi e aggravi di costi produttivi" prosegue la Cia.



"Le prime stime parziali elaborate dalla Cia-Agricoltori Italiani parlano di molte centinaia di milioni di euro di danni. Perdite di produzioni - si continua dunque -, guasti di beni strumentali, problemi logistici e di reperimento foraggio per gli allevamenti. Consumi almeno triplicati di gasolio ed energia per il riscaldamento di stalle e serre."



Dall'organizzazione si evidenzia: "In alcune zone gli alberi sono stati divelti dal forte vento, in altre si teme per la tenuta di molte piante da frutta."



"Un quadro critico che impone misure straordinarie per dare sollievo agli agricoltori colpiti. - nel dettaglio - Puglia: chiede lo stato di calamità per l'eccezionale ondata di maltempo. Le gelate hanno compromesso i raccolti di agrumi e ortaggi in tutta la regione. Emergenza neve nei campi con vigneti abbattuti e masserie isolate. Sicilia: colpiti gli ortaggi invernali da campo distrutti dal gelo. Gravi danni si sono verificati anche sugli agrumeti e sui vigneti. Problemi per la logistica degli allevamenti e serre distrutte dal peso della neve. Annunciata la richiesta di stato di calamità per diversi Comuni. Lazio, Umbria e Marche: l'emergenza maltempo si aggiunge all'emergenza terremoto. Situazione drammatica per allevamenti zootecnici e aziende ortofrutticole. Problemi legati a mezzi strumentali, gestione del bestiame e logistica. Servirebbero circa 500 ripari provvisori per gli animali. Calabria: versante Ionico duramente colpito, agrumeti toccati dal gelo. Campania: danni a serre, ortaggi e vigneti. Grosse difficoltà anche per gli allevamenti. L'area più disagiata è il Beneventano. Basilicata: ortaggi invernali in campo, come legumi e carciofi, 'gelati'. Si registrano seri danni alle serre, in molti casi distrutte dal peso della neve caduta. Avviato censimento dei danni con probabile richiesta dello stato di calamità al verificarsi delle condizioni".



"Stima approssimativa dei danni: perdita o danneggiamento mezzi strumentali oltre 250 milioni; tra i 25-30 milioni aggravio spese per riscaldamento serre e allevamenti; 400 milioni tra danni alle colture e mancata commercializzazione. La perdita del settore primario per gli effetti dell'eccezionale ondata di maltempo potrebbe aggirarsi già intorno ai 700 milioni di euro" si rende noto in conclusione.