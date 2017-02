Crisi del Pecorino Romano: prezzo latte dimezzato e in crisi 12mila aziende

"Agricoltori sardi in fermento. Mentre montano le proteste di piazza per la crisi generale del settore ovicaprino, la Cia-Agricoltori Italiani con una delegazione di allevatori sardi sceglie la strada del dialogo e della trattativa con le Istituzione preposte per salvare circa 12 mila aziende isolane che sono nel baratro: il prezzo del Pecorino Romano si è praticamente dimezzato, passando da 9,50 euro al kg a 5,20 euro al kg, con conseguenze pesantissime sul prezzo del latte alla stalla che ha perso oltre il 50% del suo valore" illustra in un comunicato la Confederazione italiana agricoltori.



"In crisi anche l'ortofrutta, con le quotazioni in picchiata del 30%. Per questo motivo, oggi, gli agricoltori della Cia incontrano i presidenti delle commissioni Agricoltura di Camera e Senato, Luca Sani e Roberto Formigoni. Sul tavolo un documento di proposte per tutelare il reddito di produttori e allevatori dal crollo dei prezzi. La Cia chiede di mettere in campo subito una serie di misure per affrontare l'emergenza: l'attivazione del Fondo di Garanzia; l'immediata emanazione del Bando Agea per gli indigenti con l'inclusione del Pecorino Romano tra i prodotti del paniere; il pagamento automatico degli impegni comunitari; l'accesso agevolato al mutuo di conduzione con copertura degli interessi attraverso l'uso del de minimis; l'attivazione di un Fondo regionale di rotazione reso accessibile alle aziende agricole e che sia garantito direttamente dalle produzioni ferme nei magazzini. La seconda parte del documento della Cia-Agricoltori italiani riguarda invece gli interventi di carattere strutturale e organizzativo necessari al settore ovicaprino" prosegue l'organizzazione.



Viene esposto in conclusione: "In questo senso, è necessario: affrontare il problema dell'organizzazione della produzione, fortemente polverizzata; favorire la nascita dell 'Interprofessione, anche per prodotti specifici (Dop e Igp); stipulare accordi di filiera e contratti di coltivazione e/o di produzione, anche utilizzando lo strumento degli accordi interprofessionali; favorire la capacità valorizzativa del marchio qualità Sardegna, quale strumento identitario di distinzione delle produzioni, gestito dalle imprese agricole e agroindustriali regionali; creare nuovi strumenti assicurativi, anche potenziando e riformando le funzioni dei Consorzi di Tutela, a difesa dei produttori dalle crisi di mercato; agevolare il ritiro dal mercato dell'ortofrutta, del latte, dei formaggi o di altri prodotti eccedenti nei periodi di crisi. Gli agricoltori e gli allevatori della Cia confidano che le loro istanze vengano accolte e sia data rapida esecuzione a quelle misure necessarie a non rompere quel 'filo' che tiene vive decine di migliaia di aziende, e quindi, il sostentamento di centinaia di migliaia di famiglie sarde."