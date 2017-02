Consumi ancora in stallo nel 2016: ridotta ancora spesa per alimentari

La Confederazione italiana agricoltori sui dati del commercio al dettaglio.

"Il commercio al dettaglio resta quasi fermo nel 2016, con il valore delle vendite praticamente stabile (+0,1%) rispetto all'anno scorso, segno evidente che gli italiani continuano a tagliare ogni tipo di spesa, anche quella alimentare" infomano in una nota dalla Confederazione italiana agricoltori.



"Non basta il segno più dei discount (+2%) a riportare in alto i consumi per la tavola: gli acquisti di cibo restano in territorio negativo sia nei piccoli negozi di quartiere (-1%) che negli ipermercati (-0,5%) - si informa inoltre dalla CIA -, mentre 'resistono' nei supermercati (+0,2%)."



"D'altra parte - comunica infine l'organizzazione -, soltanto nell'ultimo anno oltre 16 milioni di cittadini hanno ridotto gli acquisti di carne; più di 10 milioni quelli di pesce e 3,5 milioni quelli di ortofrutta. Ma non ci si può più permettere questa fase di stallo, bisogna sostenere le famiglie e far ripartire i consumi domestici, altrimenti l'Italia continuerà a faticare a immettersi sula strada della crescita."