Blue Tongue ormai endemica: Lorenzin sblocchi circolazione bestiame, dice Cia

La Confederazione italiana agricoltori scrive al ministro della Salute in merito al problema Blue Tongue.

"Favorire la movimentazione del bestiame dalle zone in cui sono stati riscontrati casi di Blue Tongue con un intervento 'ad hoc'", chiede attraverso una nota Dino Scanavino, presidente nazionale Confederazione italiana agricoltori.



In una lettera lettera inviata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, la Cia spiega: "Il problema è noto da tempo, oltre 15 anni, ed è stato affrontato tempestivamente dalle Autorità sanitarie nelle modalità tutt'ora vigenti con obblighi e procedure che allevatori e operatori della sanità sono tenuti a osservare. Considerato il lungo periodo che ci separa dai primi episodi infettivi e nonostante tutte le iniziative di contrasto disposte dalla Autorità sanitaria, la patologia è ormai da considerarsi endemica e non più eccezionale".



Alla luce di questo, è necessario, viene quindi specificato, "portare alla rimozione delle disposizioni di blocco della movimentazione del bestiame che, così gravemente e con tutta evidenza, impediscono opportunità economiche e commerciali. In particolare ciò è vero nel comparto bovino che, come ovvio, subisce danni senza responsabilità nel provocarli".



In questo quadro "si potrebbe pensare anche a una soluzione al problema che abbia i caratteri della gradualità, accompagnata da un costante monitoraggio. Anche questa ipotesi - continua Scanavino - sarebbe valutata in modo estremamente positivo dagli allevatori condizionati dalle disposizioni in vigore e potrebbe responsabilizzarli per una ulteriore collaborazione nel contenimento della patologia".



La Cia comunque si rende disponibile, si precisa infine, "per tutti gli approfondimenti e la collaborazione possibile quale contributo positivo alla soluzione del problema Blue Tongue".