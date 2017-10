Api sono patrimonio comune: bene protocollo per salvaguardia, dicono agricoltori

La Confederazione italiana agricoltori sul protocollo per salvaguardare le api tramite tecniche agronomiche virtuose.

"Le api sono un patrimonio comune che deve essere assolutamente preservato. Sensibilizzare tutta la filiera alle buone pratiche agricole non è solo necessario per tutelare la specie, oggi a rischio, ma è anche utile per avviare una produzione ortofrutticola e sementiera sempre più ecosostenibile" espone in una nota la Confederazione italiana agricoltori, commentando l'importanza del protocollo d'intesa che ha siglato al Mipaaf, con le principali associazioni di categoria, per salvaguardare le api tramite tecniche agronomiche virtuose.



Dall'organizzazione espongono in conclusione: "Un accordo di grande importanza tanto più che agricoltori e apicoltori hanno deciso volontariamente di sottoscriverlo, per migliorare le sinergie e mettere in campo proposte e attività di comune interesse. Con l'obiettivo di garantire il ruolo essenziale delle api per la tutela di biodiversità e ambiente e per il supporto essenziale alle coltivazioni da seme e ortofrutta."