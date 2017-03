Agricoltura: redditi giù dell'8%. Serve un Network dei Valori, dice Cia

La Confederazione italiana agricoltori riflette sulla crisi del settore.

"L'agricoltura crea valore, ma non 'paga' chi la fa. Sembra un paradosso eppure è la realtà italiana. Mentre il comparto fattura oltre 57 miliardi di euro sui campi, i redditi degli agricoltori calano dell'8% annuo (contro la media UE del 2%); mentre l'export del Made in Italy agroalimentare macina un record dopo l'altro superando la soglia di 38 miliardi sui mercati stranieri, i prezzi pagati ai produttori nel Paese diminuiscono di un altro 5% nell'ultimo anno; mentre il settore primario crea occupazione con quasi 1,2 milioni di unità attive, l'imprenditore agricolo perde un giorno di lavoro su quattro per assolvere pratiche e adempimenti burocratici" illustra in un comunicato la Confederazione italiana agricoltori.



"Sono tutti esempi di una distorsione che va corretta, con interventi urgenti che finalmente restituiscano centralità all'agricoltura, rafforzando il suo ruolo lungo la catena del valore. - chiede quindi la Cia - Così come la semplificazione burocratica e una migliore organizzazione commerciale del prodotto. Per pagare un caffè al bar, l'agricoltore tipo dovrebbe mettere sul bancone oltre 2 chili di riso o almeno 11 uova. L'allevatore dovrebbe consegnare più o meno 3 litri di latte e chi fa agrumi oltre 5 chili di arance".



"Ma anche per compare un biglietto del cinema, un produttore dovrebbe vendere quasi 18 chili di patate, che oggi 'valgono' circa 45 centesimi al chilo, mentre al consumatore vengono proposte a 1,50 euro con un ricarico del 233%. Tutto questo mentre ogni azienda agricola è costretta a fornire oltre 2 chili di materiale cartaceo per una sola pratica Psr e, prima di poter commercializzare un litro di latte, deve superare 7 step normativi e mettere in conto uscite per la gestione aziendale di 20 mila euro l'anno" si prosegue.



"Non è un incubo né uno scherzo: questa è la situazione vera dell'agricoltura italiana - sottolinea l'organizzazione -, che da troppi anni combatte con il crollo dei prezzi sui campi e con la forbice esorbitante nella filiera agroalimentare tra i listini all'origine e quelli al consumo, dove in media per ogni euro speso dal consumatore, solo tra i 15 e i 18 centesimi arrivano nelle tasche del contadino."



"Per questo la Cia coglie l'occasione della Conferenza economica per rilanciare il progetto del 'Network dei Valori' - viene evidenziato dunque -, su cui sta lavorando per raccogliere adesioni e contributi dalla presentazione ufficiale all'Assemblea nazionale di novembre. La proposta della Cia è semplice e chiara: bisogna creare accordi sinergici ben codificati tra l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la logistica, gli enti locali per costruire un percorso virtuoso intorno alle produzioni agroalimentari. Una sorta di patto per dare vita a 'Reti d'impresa territoriali' capaci di mettere in trasparenza l'intero processo di filiera che porta i prodotti agricoli e alimentari locali dal campo al consumatore. Con un codice di tracciabilità 'ad hoc', da apporre sul packaging dei cibi, a certificazione e garanzia del processo avvenuto all'interno di un accordo di 'Network'".