Agricoltura: Roma mette a bando Circo Massimo per Farmers Market

La Confederazione italiana agricoltori sulla messa a bando del mercato contadino del Circo Massimo.

"L'apertura del Comune di Roma a mettere in gara il mercato contadino del Circo Massimo offre finalmente la possibilità a tutti gli agricoltori di accedere a un importante spazio pubblico di vendita diretta" osserva in una nota la Confederazione italiana agricoltori, che sottolinea la necessità di estendere anche a nuovi siti e ulteriori punti vendita cittadini i 'class="red">Farmers Market'.



Dall'organizzazione si continua: "Sempre più famiglie, infatti, scelgono i mercatini allestiti direttamente dagli agricoltori (+10% nell'ultimo anno). Una scelta che premia non solo la qualità, la tipicità, la genuinità dei prodotti agricoli, ma permette ai consumatori anche di acquistare a costi inferiori rispetto alla Grande distribuzione organizzata, con un risparmio che sul fresco può arrivare fino al 20%."



"La Cia, d'altra parte, è già presente sul territorio con il suo circuito di vendita diretta 'La Spesa in Campagna', con appuntamenti costanti in molte città italiane: a Roma, per esempio, ogni mese apre la sua 'vetrina' di via Bissolati, al Temporary Shop del CRA-Assicurazioni Generali, con le produzioni agricole tradizionali provenienti da tutte le regioni d'Italia" viene segnalato in ultimo.